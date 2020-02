Spacciatore arrestato dai Carabinieri a Staggia Senese

I Carabinieri dell'aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Poggibonsi, hanno arrestato ieri, venerdì 28 febbraio, a Staggia Senese, un 36enne per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.E' accaduto in prossimità dell’ufficio postale di Staggia, davanti al quale i militari stavano transitando in servizio antirapina. Ai Carabinieri che si stavano avvicinando, l'uomo - loro vecchia conoscenza, di fatto senza fissa dimora, con precedenti denunce a carico e disoccupato - è apparso preoccupato e inquieto. Insospettiti dal comportamento, i militari dell'Arma hanno deciso di procedere d’iniziativa ad una perquisizione personale e veicolare sul mezzo in uso al 36enne, dall'interno del quale si propagava intensamente l'odore tipico dei cannabinoidi.Nel corso della perquisizione dell'auto, aiutati involontariamente dalle espressioni di preoccupazione dell'uomo nel corso della ricerca, i militari hanno infine rinvenuto 76 grammi di hashish (una tavoletta e un cilindro), nonché un bilancino elettronico di precisione e del cellophane per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di versamento all’ufficio corpi di reato della Procura di Siena.Dopo un passaggio in caserma per la redazione degli atti conseguenti al rinvenimento, l’uomo è stato dichiarato in arresto e tradotto al carcere senese di Santo Spirito, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.