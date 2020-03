Interruzione idrica a Poggibonsi

Acque SpA comunica che a causa di un guasto verificatosi questa notte sull’acquedotto nel comune di Poggibonsi, oggi, mercoledì 4 marzo, è in corso un’interruzione idrica nelle vie Andreuccetti, dei Ciclamini, dei Gigli, dei Mughetti, dei Tulipani, del Chianti, del Salceto, delle Mimose, delle Rose e del Borgaccio (nel tratto tra le vie della Costituzione e del Salceto), vie del Ginepro, dell’Alloro, di Belvedere, di Mocarello e di Mocarellino.I tecnici sono già sul posto e, dopo aver individuato l’origine del guasto, stanno procedendo ora all’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è al momento previsto intorno alle ore 16. Qualora si rendesse necessario un sensibile prolungamento dei lavori, il gestore idrico ne darà opportuna comunicazione nelle prossime ore.Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.