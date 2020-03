Emergenza Covid-19, intervento compatto del Consiglio comunale di Poggibonsi

Maggioranza e opposizione esprimono unità d’intenti per affrontare la crisi sanitaria e le preoccupazioni per imprese e famiglie

Tre proposte al sindaco sulle politiche di diretta competenza del Comune, misure a sostegno dei bilanci degli enti e determinata unità di intenti per superare questa complessa fase. Il Consiglio comunale di Poggibonsi interviene compatto sulla situazione di emergenza sanitaria in atto. E lo fa attraverso un documento condiviso in sede di Conferenza dei Capigruppo da Franco Gallerini, presidente del Consiglio Comunale, Stefano Nastasi, capogruppo del Partito Democratico, Giacomo Ambrosio, capogruppo di Vivacittà, Bruno Borri, capogruppo di Poggibonsi Può, Riccardo Galligani, capogruppo della Lega Salvini premier, Simone De Santi, capogruppo di Civiche Insieme.“Questa situazione impone il massimo impegno da parte di tutti e su tutti fronti, come cittadini e come rappresentanti della nostra comunità. La priorità adesso è indiscutibilmente la gestione dell’emergenza sanitaria e la tutela della salute dei cittadini. Tuttavia, accanto agli aspetti sanitari, questa situazione inedita e grave pone, anche la nostra comunità, di fronte ad altri temi e ad altre preoccupazioni che riguardano le imprese, il lavoro, l’occupazione”, dichiarano i rappresentanti del Consiglio Comunale.I bilanci degli enti. “Preoccupazioni – proseguono - che riguardano i Bilanci stessi delle pubbliche amministrazioni a cui vengono chiesti maggiori oneri a fronte di minori entrate. Ribadiamo anche noi la necessità che il Governo introduca apposite misure economiche e finanziare per garantire l’operatività dei Comuni e la loro funzione di istituzione più vicina ai cittadini. E’ giusto che le risposte del Governo siano in via prioritaria per famiglie, lavoratori e imprese ma in agenda dovrà esserci anche un provvedimento specifico che si occupi degli Enti locali e che tuteli l’erogazione di servizi essenziali per i cittadini”.Le proposte al Sindaco. “Inoltre – proseguono - servirà anche il massimo sforzo per sostenere famiglie e imprese consentendo loro di disporre di liquidità e in questo anche il nostro Comune può e deve fare la propria parte intervenendo sulle politiche fiscali di sua diretta competenza e calmierando le tariffe per i servizi. Per questo motivo, a seguito della Conferenza dei Capigruppo in cui abbiamo condiviso la situazione attuale nei suoi molteplici aspetti, chiediamo al Sindaco e alla Giunta di posticipare la riscossione del Cosap sia per le persone fisiche che per le attività economiche, di sospendere, dal mese di marzo e fino al loro ripristino, il pagamento dei servizi a domanda individuale, di valutare il posticipo e la rateizzazione del pagamento della Tari”. “Reputiamo queste misure – proseguono - urgenti e necessarie, già in questa fase e chiaramente in attesa di ulteriori strumenti o interventi che altri Enti (Governo, Regione) sapranno introdurre”.Unità d’intenti. “L’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova la nostra grande comunità. Ringraziamo tutti coloro che si adoperano per gestire nel miglior modo possibile questa situazione. Un ringraziamento ai volontari e al personale amministrativo e sanitario impegnato in ospedale e sul territorio, alle forze dell’ordine, le farmacie, a chi lavora nella distribuzione alimentare e a tutti coloro che continuano a lavorare per tutti noi. Il momento è complesso e serve affrontarlo con una determinata unità d’intenti che a cui tutti siamo pronti a dare il nostro contributo”.