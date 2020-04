Fratelli d'Italia: ''Il Comune di Poggibonsi pensi ad un anno fiscale bianco''

"In questo periodo di crisi sanitaria, che ha generato un crollo economico dalle conseguenze drammatiche che si ripercuoteranno nei prossimi mesi, sarebbe opportuno pensare magari ad un anno fiscale “bianco” per tutte l’attività commerciali e partite Iva." Così Gianni Martinucci, membro della Segreteria regionale di FdI, insieme al circolo poggibonsese del partito, interviene sulla situazione dolorosa che si è creata in questi tragici mesi."E’ impensabile che nel momento che potremo ripartire finita l’emergenza, la prima cosa che vedranno tutte queste categorie, saranno i bollettini delle utenze da pagare, gli affitti e le tasse.Sappiamo bene gli sforzi che deve fare un Amministrazione comunale, per gestire le risorse, ma crediamo che proprio in un momento come questo sarebbe necessario uno sforzo da parte del Comune di Poggibonsi per tutelare i suoi cittadini.Sospendere tutte le spese dei tributi fino al 31 dicembre 2020 sarebbe un segnale molto importante, a questa filiera economica che sta subendo dei danni incalcolabili, e una grande boccata d’ossigeno per riprendere il loro lavoro in tranquillità, senza ulteriori patemi.Ovviamente continua Martinucci, non chiediamo di eliminarle, ma semplicemente di rimandarle, magari frazionandoli a partire dal gennaio 2021, quando avranno ricostruito un minimo di fatturato e di conseguenza reddito per pagare tutte le imposte dovute."