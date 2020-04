Comune di Poggibonsi: come cambia i calendario dei mercati con le prossime festivitÃ 

Cambia il calendario in materia di svolgimento delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche in occasione delle festività del 25 e 28 aprile e del 1 maggio, per le categorie consentite dalle attuali norme in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria. Un cambiamento con cui, come sempre fatto, si intende anche uniformare le disposizioni in materia di apertura delle attività commerciali al dettaglio sia in sede fissa (dettate in questo caso anche dall’ordinanza regionale del 16 aprile per il contenimento dell’epidemia) che su aree pubbliche.Il mercato di Staggia Senese che si svolge il sabato e che quindi era in programma il 25 aprile viene anticipato a domani, venerdì 24 aprile. Sabato 25 aprile è vietato l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia sui posteggi dati in concessione che in forma itinerante. Il mercato di Poggibonsi del martedì è anticipato a lunedì 27 aprile. Martedì 28 aprile è vietato l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e venerdì 1 maggio è vietato l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia sui posteggi dati in concessione che in forma itinerante.Le disposizioni sono introdotte con ordinanza sindacale.