Improvvisa interruzione alla rete idrica a Poggibonsi

Acque SpA comunica che a causa di un guasto verificatosi questa notte sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, oggi mercoledì 13 maggio, è in corso una interruzione idrica a Salceto e nelle vie Gavignano, Mocarello, Belvedere, dell’Alloro, Andreuccetti, Piaggiole, del Chianti, delle Rose, dei Gigli, dei Tulipani, dei Ciclamini, dei Mughetti, delle Mimose, delle Magnolie. Possibili cali di pressione e temporanee mancanze d'acqua anche nelle strade limitrofe.I tecnici si sono recati sul posto sin da questa notte. A causa dell’entità del guasto, le attività per la riparazione si sono rivelate fin da subito particolarmente complesse. Dopo un primo intervento preparatorio, questa mattina è in corso il vero e proprio lavoro di riparazione.Per limitare i disagi agli utenti, è stato allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo a Salceto, sotto il cavalcavia dell’autostrada.Il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 15, e sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Eventuali e significativi allungamenti dei tempi d’intervento saranno resi noti con successivo comunicato.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.