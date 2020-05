Auto contro un albero a Poggibonsi: una vittima ed un ferito

A causa di un incidente stradale avvenuto ieri sera, venerdì 22 maggio, in località Lecchi nel comune di Poggibonsi, un 26enne ha perso la vita mentre un 25enne è stato ricoverato in ospedale.



L'autovettura sulla quale si trovavano a bordo i due giovani, per cause da accertare, è finita contro un albero. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso di uno dei due occupanti dell'autovettura ed ha preso in carico il ferito per il ricovero in ospedale.



Intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Siena ed i Carabinieri per i rilievi del caso.