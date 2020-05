Interruzione idrica programmata nel comune di Poggibonsi

Acque SpA comunica che per consentire un intervento di manutenzione sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, giovedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Bellavista.Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.