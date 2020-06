La Rocca di Staggia riapre domenica 13 giugno

Il pubblico potrà tornare a visitare il castello ogni fine settimana solo su prenotazione

Da domenica 13 giugno il castello di Staggia riapre al pubblico, con visite guidate agli interni e alle corti. Naturalmente sono state adottate specifiche misure igienico sanitarie di prevenzione a tutela della salute pubblica, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio alle quali tutti gli ospiti dovranno attenersi.L'itinerario garantisce una visita piacevole in condizioni di sicurezza. Le visite saranno effettuate ogni ora a piccoli gruppi per risolvere le problematiche da "assembramento", mantenendo il distanziamento fisico necessario tra gli ospiti. Ogni aspetto è stato predisposto nel rispetto delle norme anti covid, dall'accesso all'uso dei servizi; dal percorso all'uscita.La Rocca è visitabile ogni sabato e ogni domenica del mese di giugno dalle ore 10.10 alle ore 18.00 (ultima visita) con cadenza oraria. Per entrare nel castello è necessaria la prenotazione chiamando il 3664792092 oppure info@laroccadistaggia.it. L'apertura di giugno è probabile premessa al successivo ampliamento di orario ai giorni lavorativi nel mese di luglio."L'associazione Otovolante, gestore del Castello di Staggia è felice di accogliere di nuovo i visitatori che vorranno godere delle bellezze di questo luogo animato dal progetto "Partire dalla storia memoria per costruire itinerari contemporanei" che ne ha fatto un luogo prezioso per storia, architettura, arte contemporanea e natura, che tanti riscontri ha trovato nei visitatori fino alla tragedia del Coronavirus e al lockdown."