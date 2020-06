Cambia sede e si rinnova completamente il ''punto.clienti'' Estra di Poggibonsi

Nei più ampi locali in via Trento, dal 22 giugno orari più lunghi, migliore accoglienza ed un elimina code intelligente

Spazi più ampi e confortevoli, 29 ore settimanali di apertura, un elimina code intelligente, uno schermo con notizie e novità da Estra e zona d'attesa con punto di ricarica smartphone. Sono alcune delle caratteristiche del nuovo “store” Estra in apertura da lunedì 22 giugno dalle ore 9.00 che sostituisce il vecchio sportello di via della Rocca 21, chiuso definitivamente lo scorso 31 marzo.Da lunedì i cittadini potranno rivolgersi al nuovo “punto.clienti” aperto 5 giorni su 7 per 29 ore complessive. Questo il nuovo orario: lunedì 9.00-13.00 e 16.00-19.00, martedì e mercoledì 9.00 -14.30, giovedì e venerdì 9-13 e 16-19. Per pratiche complesse o che richiedono, comunque, tempi lunghi si può prendere un appuntamento chiamando l’800 128 128 o all’800 104 104 (solo per aziende).Si tratta di un concept store con una postazione per la gestione delle forniture gas e luce, la consulenza energetica e la vendita di prodotti per lo smart living.Nel nuovo “punto.clienti” si possono sottoscrivere infatti offerte commerciali (gas, energia elettrica, servizi energetici, adsl, telefonia) ed ottenere consulenze sull’efficienza energetica domestica. E per chi è già cliente Estra svolgere tutte le pratiche (volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni, ecc.).Lo spazio è anche un punto vendita con la presenza di spazi espositivi interattivi grazie ai quali i clienti potranno acquistare prodotti come biciclette elettriche, lampade led, termostati intelligenti per caldaie e condizionatori.Il nuovo “punto.clienti” è dotato di un elimina code intelligente che garantisce la priorità di accesso alle persone diversamente abili e alle donne in gravidanza e in grado di semplificare e velocizzare le operazioni di sportello: permettendo la scelta dell'operazione di cui si necessita, si verrà automaticamente indirizzati all'operatore competente. Non solo: un dispositivo collocato alle postazioni di lavoro offrirà la possibilità di esprimere un giudizio sul servizio ricevuto secondo un grado di valutazione che va da insufficiente a ottimo. I dati verranno utilizzati per migliorare la qualità delle prestazioni.Tra i servizi offerti l’installazione, nella sala d’aspetto, di un canale di informazione: Estra TV, uno schermo che come un filo diretto con l’azienda, renderà disponibili notizie, informazioni di utilità, approfondimenti, offerte commerciali.“Finalmente anche Poggibonsi potrà godere di uno spazio multifunzionale per l’accoglienza dei clienti e l’ottimizzazione dei servizi commerciali – ha dichiarato Alessandro Piazzi, amministratore delegato di Estra SpA -. I nostri store sono concepiti per dare confort nell’attesa e indirizzare i clienti in base alle loro specifiche necessità, tagliando i tempi di permanenza. Siamo certi che l’ubicazione più centrale, il prolungamento degli orari di apertura e il concept che lo store comunica attraverso i suoi spazi, siano motivi sufficienti per soddisfare al meglio i clienti di questa importante area”.