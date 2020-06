Incidente stradale attorno alle 14.30 di oggi, lunedì 29 giugno, in via San Gimignano a Poggibonsi. I sanitari del 118 intervenuti hanno soccorso e preso in carico un 54enne ed una 30enne che sono stati trasportati rispettivamente in codice 1 (poco critico) e in codice 2 (mediamente critico), all'ospedale di Campostaggia.