Poggibonsi, via Montorsoli: lavoro concluso e strada sistemata

Tolto il cantiere nell’ultimo tratto di via. Si completa così il programma in tre lotti, per circa un milione di euro, cofinanzato dal PIU

Conclusi i lavori di riqualificazione di via Montorsoli, libera dal cantiere e sistemata in tutta la sua estensione. L’intervento ha riguardato in questa ultima fase il tratto di strada da piazza Rosselli fino all’intersezione con via della Repubblica e si è completato nei giorni scorsi. “E’ stato un intervento lungo, portato avanti per fasi successive – dice il sindaco David Bussagli – Un lavoro che si inserisce nel contesto di una riqualificazione complessiva che ha riguardato un'area importante del centro storico, quella che guarda verso la ferrovia. L'ultima parte di via Montorsoli arriva dopo i lavori sugli altri tratti della stessa strada, dopo via della Rocca, piazza Frilli, la stessa via Maestra, alcuni vicoli. Tutti progetti completati in questi anni e a cui si accompagna il lavoro in dirittura di arrivo su piazza Berlinguer. Un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro che ha portato sia la sistemazione di servizi come la rete idrica sia la riqualificazione degli spazi”.In dettaglio la riqualificazione di via Montorsoli ha riguardato prima il tratto da via Curiel a via della Rocca, ed è stato realizzata, insieme a via della Rocca, come primo lotto di lavori sul centro storico cofinanziati dalle risorse europee del Progetto di Innovazione Urbana. Successivamente sempre su via Montorsoli, nel tratto non riqualificato, sono stati eseguiti da Acque spa i lavori di rifacimento dell’acquedotto che è stato rinnovato anticipando l’intervento in programma per risolvere alcune criticità emerse e che era necessario superare in tempi celeri. Successivamente hanno preso il via lavori di sistemazione dell’ultimo tratto di strada con operazioni che hanno riguardato fognature, pubblica illuminazione (laddove necessario) e ripavimentazione. L’intervento che si è concluso nei giorni scorsi ha di fatto completato il programma di lavori per il centro che rientrano nel PIU Città + Città, un investimento complessivo di circa 1 milione di euro che ha riguardato il rifacimento di via della Rocca, di vicolo delle Chiavi e altri vicoli del centro, di piazza Frilli e, appunto, di via Montorsoli.“Una parte del nostro centro cittadino ha cambiato volto e ringrazio tutti per la collaborazione – dice Bussagli - Questo percorso dovrà proseguire "guardando" l'altro versante. Sappiamo che la fase è complessa e siamo in attesa di capire come ci potremo muovere e le risorse di cui potremmo disporre per portare avanti nuovi progetti e realizzare altri investimenti per la nostra comunità”.