Giovedì 16 luglio inizierà la Festa de l’Unità a Poggibonsi, quest’anno in centro presso gli spazi aperti de La Ginestra

Il segretario Pelosi: “Saranno 9 serate intense, ci stiamo preparando con entusiasmo e senso di responsabilità”

Inizierà domani, giovedì 16 luglio, negli spazi aperti adiacenti alla sede di Via Trento n. 84 dell’associazione La Ginestra, la Festa de l’Unità 2020, che proseguirà nelle giornate successive del 17, 18 e 19 luglio, per poi riprendere la settimana successiva dal 23 al 27 luglio, giornata conclusiva con una grande cena di sottoscrizione per il Pd, aperta a tutti i territori della Toscana.“Stiamo lavorando alacremente in vista di questo appuntamento, molto importante per la nostra comunità e, ci auguriamo, per la città in generale, nonostante le difficoltà e le prescrizioni sanitarie da rispettare. Il grande merito è del gruppo di volontarie e di volontari, che stanno dando un’ulteriore prova di vicinanza e di straordinaria disponibilità", esordisce Maurizio Pelosi, segretario PD Poggibonsi."Tutte le sere, oltre a bar, tombola e libreria, avremo ristorazione a tema con menù fisso, per le prime 4 serate a base di pesce e per le seconde 4 a base di carne. Dato il numero limitato di posti disponibili, circa 60/70 per sera, è importante la prenotazione, chiamando il numero 3386603008 oppure scrivendo a info@pdpoggibonsi.it.

Non mancheranno i dibattiti politici, ben 5, sempre alle 21:45. I primi due sono previsti per giovedì 16 luglio con l’on. Rosa Maria Di Giorgi dedicata alle sfide della scuola e per venerdì 17 luglio col nostro candidato alla Presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani.Con l’on. Di Giorgi parleremo essenzialmente piano scuola per la riapertura, delle azioni a corredo necessarie rispetto a trasporto scolastico e investimenti e degli interventi previsti in termini di edilizia scolastica.Con Giani, grazie al lavoro della Costituente delle Idee di Poggibonsi che sta coinvolgendo complessivamente circa 100 persone e grazie alla presenza di Simone Bezzini, nostro candidato di riferimento al Consiglio Regionale – conclude Pelosi - affronteremo le sfide e le opportunità da cogliere per la Valdelsa, con uno sguardo attento rispetto a sistema sanitario, infrastrutture ed economia.Ci auguriamo una buona risposta delle nostre concittadine e dei nostri concittadini, considerando anche che una parte dei nostri ricavi saranno devoluti a Protezione Civile e FTSA. In ogni caso ci stiamo organizzando per prevedere dirette sulla pagina Facebook del PD Poggibonsi , per agevolare la partecipazione alla buona politica anche da remoto, vista la necessità del contingentamento e del distanziamento sociale.”