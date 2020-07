130mila euro per le scuole di Poggibonsi: in arrivo nuovi arredi e altre migliorie

Contributo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale



130mila euro per arredi e attrezzature nelle scuole in vista della riapertura di settembre. Si tratta di un contributo che rientra nell’ambito del PON, Programma Operativo Nazionale, e che l’Amministrazione si è aggiudicata dopo aver partecipato al relativo bando. “Le risorse saranno utilizzate per una serie di migliorie individuate in maniera condivisa attraverso il tavolo permanente attivato con i dirigenti scolastici dei Comprensivi e con i nostri servizi comunali – dice l’assessore alle Politiche educative Susanna Salvadori -. Siamo tutti impegnati nel gestire e nel definire in maniera integrata i tanti aspetti di questa complessa ripartenza con l’obiettivo, prioritario, di garantire una ripresa in sicurezza, per tutti e nella maniera più normale possibile, senza doppi turni o altro”. “Le risorse del PON – prosegue Salvadori - saranno indirizzate a implementare e rimodulare arredi e dotazioni delle scuole per accompagnare al meglio la ripresa delle attività”.



Il progetto poggibonsese finanziato con i PON riguarda la progettazione di spazi, ambienti interni ed esterni e aule didattiche degli edifici scolastici per l’adeguamento e l’adattamento funzionale utile favorire modalità organizzative legate a protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, la fruibilità, l’accoglienza, nella piena garanzia delle norme nazionali e regionali legate all’emergenza epidemiologica. In seguito alle valutazioni effettuate sono state definite le azioni prioritarie. Ne fa parte l’ampliamento degli arredi per l’adattamento di spazi e aule. Si parla quindi di arredi che abbiano caratteristiche di flessibilità ma anche regolabili e multigrandezza, arredi monoposto e componibili in modo da essere adattabili a spazi ed esigenze didattiche diverse. Altri acquisti riguarderanno la dotazione di attrezzature informatiche, come Lim e monitor, sia fisse che mobili. Anche in questo strumenti flessibili, adattabili, facilmente spostabili e quindi ricollocabili sulla base di mutate necessità. Infine, si procederà ad ampliare gli arredi negli spazi esterni per aumentare ed adeguare le dotazioni esistenti e favorire la fruibilità massima di detti spazi. Complessivamente tali forniture riguarderanno quattordici plessi dei Comprensivi 1 e 2 Poggibonsi e delle scuole dell’infanzia comunali. “Portiamo avanti il nostro impegno che riguarda la riorganizzazione di spazi ma anche di servizi come mensa e trasporti – chiude Salvadori – C’è un percorso di condivisione e di pianificazione che prosegue e che ci accompagnerà, passo dopo passo e con l’esercizio della responsabilità, a riportare tutti i nostri ragazzi a scuola”.