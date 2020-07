Lavori urgenti alla rete idrica di Poggibonsi

Acque SpA comunica che, per un intervento urgente di riparazione sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, domani martedì 21 luglio dalle ore 8 alle 13.30 si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Montemorello Abetone, Amiata, Monte Bianco, Monte Rosa, Monte Cervino, Monte Falterona, Arno, Reno, Ombrone, Po, del Casalino, del Salice, del Melograno, della Collina, Marmolada, delle Pancole (nel tratto compreso tra le vie della Collina e Monte Bianco) e a Poggiagrilli.Con il ripristino del servizio si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.