Scuole, Scaramelli (Italia Viva): 4 milioni di euro per l'edilizia scolastica, 300mila euro a Poggibonsi

“Intervento importante per l’edilizia scolastica in provincia di Siena. È il mantenimento di un impegno assunto che, grazie all’assestamento di Bilancio, rientra nei 4 milioni di euro che la Toscana destina all’edilizia scolastica". A dirlo il capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale Stefano Scaramelli sulla rimodulazione dei fondi europei fatta da Regione Toscana.



"Lo stanziamento straordinario di 300.000 euro per l'adeguamento della scuola secondaria di primo grado Da Vinci di Poggibonsi troverà piena applicazione mediante un accordo di condivisione con il Comune”.