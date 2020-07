22enne tossicodipendente maltratta e aggredisce ripetutamente la madre: arrestato dai Carabinieri

Nella serata di ieri, giovedì 31 luglio, i Carabinieri di Poggibonsi, hanno arrestato un 22enne per il reato di maltrattamenti in famiglia.I militari, sono intervenuti d'urgenza con una pattuglia della Stazione Carabinieri di Poggibonsi e una del locale Radiomobile, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al 112 da parte della madre 53enne del giovane che era stata da lui aggredita.La situazione non era purtroppo nuova in quanto, a causa della tossicodipendenza del giovane, ben conosciuto dai carabinieri del posto per una serie di vicende analoghe, il 22enne aveva già aggredito altre volte la madre della quale è convivente.All’ingresso dei militari, ha addirittura proseguito col proprio fare aggressivo, minacciando più volte di morte la donna anche in presenza degli uomini dell’Arma.Il motivo del contendere - spiegano i Carabinieri - è sempre lo stesso: il giovane - tossicodipendente - perseguita sua madre con continue richieste di denaro da utilizzare per l’acquisto di stupefacenti dei quali non riesce purtroppo a fare a meno.I militari dell'Arma hanno così potuto constatare sul posto i danni che il giovane aveva cagionato poco prima nell’abitazione della madre, lanciando contro di lei suppellettili varie, man mano che gli arrivavano alla sua portata, procurando inoltre danni rilevanti agli infissi dell'appartamento.Vista la reiterazione di questi comportamenti e la pericolosità oggettiva della situazione, i militari hanno condotto l’aggressore in caserma e, dopo la redazione degli atti relativi all’intervento, lo hanno dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia traducendolo alla casa circondariale di Santo Spirito a Siena a disposizione dell’autorità giudiziaria.