Deve scontare 1 anno e 4 mesi di reclusione: scoperto e arrestato dai Carabinieri di Poggibonsi

Questa mattina, sabato 1 agosto, a Poggibonsi, i Carabinieri della locale aliquota Radiomobile hanno arrestato un 58enne napoletano che deve scontare 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale commesso a Firenze nel 2014.Il Tribunale di sorveglianza fiorentino, su proposta della Procura della Repubblica, aveva emesso nei confronti dell'uomo, pregiudicato, un decreto di "sospensione di ordine per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo", in quanto l'arrestato aveva omesso di richiedere, tramite un avvocato, una misura alternativa alla detenzione in carcere, come avrebbe potuto fare nel proprio interesse.Il 58enne è stato arrestato dopo essere stato sottoposto ad un normale controllo presso la stazione ferroviaria del capoluogo valdelsano da una pattuglia dei Carabinieri che, a seguito di una verifica in banca dati, hanno accertato la presenza del decreto di carcerazione nei suoi confronti.L'uomo, che si trovava a Poggibonsi per una visita a dei parenti, è stato così arrestato e associato al carcere di Santo Spirito a Siena.