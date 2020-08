Nuovo look per il Carrefour Express di Bellavista a Poggibonsi

Il punto vendita che fa parte della rete Etruria Retail ha riaperto con i nuovi reparti ortofrutta, macelleria e gastronomia

Nuovo volto e nuova vita per il Carrefour Express di Bellavista, a Poggibonsi. Il negozio di via Romania che fa parte della rete di vendita Etruria Retail, azienda leader della distribuzione alimentare con oltre 292 negozi a marchio Carrefour e La Bottega nell'Italia centrale, ha riaperto con i nuovi reparti ortofrutta, macelleria e gastronomia. Nel supermercato sarà possibile trovare un ricco assortimento con oltre 600 prodotti a marchio e tantissimi prodotti freschi e di qualità nel banco gastronomia.Nel nuovo punto vendita è attivo anche il servizio cucina per gustare i migliori piatti della tradizione toscana preparati espressi. Ricche anche le proposte dell’enoteca con le migliori etichette del territorio e della panetteria che, ogni giorno, sforna pizze, ciaccini e prodotti da forno dolci e salati. Tanto gusto senza rinunciare alla convenienza e a un’offerta legata ai migliori prodotti dell’enogastronomia toscana: dal vino all’olio, passando per i salumi, i formaggi che esaltano l’identità e il legame autentico con i fornitori locali.Info utili. Il Carrefour Express di Via Romania in località Bellavista a Poggibonsi è aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle ore 7.30 alle 13.30 e dalle ore 16 alle 20.