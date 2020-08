Imprevista interruzione idrica nel comune di Poggibonsi

Acque SpA comunica che a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel comune di Poggibonsi, verificatosi nella tarda serata di ieri, oggi giovedì 6 agosto è in corso una interruzione idrica nelle vie Montemorello Abetone, Amiata, Monte Bianco, Monte Rosa, Monte Cervino, Monte Falterona, Arno, Reno, Ombrone, Po, del Casalino, del Salice, del Melograno, della Collina, Marmolada, delle Pancole (nel tratto compreso tra le vie della Collina e Monte Bianco) e a Poggiagrilli.Dopo un primo intervento tampone, svolto nelle ore immediatamente successive alla rottura, i tecnici stanno procedendo ora con l’intervento di riparazione vero e proprio.Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo. In caso di necessità di prolungamento dei lavori, ne sarà data tempestiva comunicazione con altro comunicato.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.