Poggibonsi, trafficante di stupefacenti incarcerato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Poggibonsi, coadiuvati da personale dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia, hanno dato esecuzione questa mattina, sabato 8 agosto, ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Lecce, nei confronti di un 28enne albanese condannato a 2 anni, 6 mesi e 12 giorni per traffico di stupefacenti.L'uomo, domiciliato nel capoluogo valdelsano, era stato condannato con pena esecutiva dalla magistratura salentina, poiché riconosciuto colpevole dei reati previsti dagli articoli 73 e 80 del testo unico stupefacenti, relativamente al traffico di ingenti quantità di stupefacenti dall’Albania, reati accertati nel dicembre 2017 a San Foca e Otranto in provincia di Lecce.Il trafficante è stato rintracciato nella propria abitazione di Poggibonsi e, dopo essere stato condotto in caserma per la notifica del provvedimento e la redazione degli atti, è stato tradotto al carcere senese di Santo Spirito, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.I militari dell'Arma avevano accertato la sua presenza in città, avendo in precedenza avuto a che fare con lui per altri fatti.