Poggibonsi, straniero sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente

5.000 euro di sanzione e sequestro del veicolo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Polizia di Stato, un equipaggio della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, in viale Marconi, ha proceduto al controllo di una Fiat Punto alla cui guida c’era un 40enne, cittadino nigeriano, da 8 anni regolarmente residente in Italia.Gli agenti hanno così constatato che, pur avendo regolarmente acquistato il veicolo, lo straniero non aveva mai conseguito la patente di guida.E' stato pertanto elevata nei sui confronti una sanzione per la violazione, per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta di 5.110 euro, oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Singolare la giustificazione dell'uomo che ha riferito agli agenti che aveva solo i soldi per la vettura ma non quelli per conseguire la patente. Se adesso vorrà riottenere la vettura dovrà prima conseguire la patente di guida.