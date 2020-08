Regionali 2020 - Lega, a Poggibonsi e Casole incontri con i senatori Nisini e Bruzzone su caccia e agricoltura

Domani, giovedì 27 agosto, si terranno a Poggibonsi e a Casole d'Elsa due incontri della Lega per parlare di caccia e agricoltura. Un confronto tra legislatori e cittadinanza con il fine di illustrare proposte per aiutare un settore che sta attraversando una dura crisi dovuta all’emergenza di questi ultimi mesi. Ai due incontri saranno presenti la senatrice del territorio Tiziana Nisini e il senatore componente della commissione ambiente, Francesco Bruzzone insieme ai prossimi candidati della Lega alle regionali.



“Sarà un’occasione molto importante, cercheremo di far conoscere le proposte che la Lega porta avanti da diversi mesi con il fine di sollecitare il Governo a puntare l’attenzione verso due temi che sappiamo essere di estrema sensibilità, soprattutto per questa parte del territorio toscano ma non solo”, il commento della senatrice Nisini promotrice dell’iniziativa.



“Il collega Bruzzone inoltre presenterà il suo disegno di legge già depositato in Senato riguardo alla caccia e i candidati alle prossime regionali potranno parlare di programmi elettorali”.



Poggibonsi ore 17:00 - Hotel Alcide.

Casole d’Elsa ore 19:00 piazza P. Lucchetti.