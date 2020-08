Poggibonsi, inaugurazione della sede di Italia Viva

Continuano le aperture delle sedi di Italia Viva in provincia di Siena. Oggi, lunedì 31 agosto, a Poggibonsi inaugurazione della nuova sede. Appuntamento alle ore 18 in via della Repubblica, 111. All'inaugurazione sarà presente anche il capolista Stefano Scaramelli.