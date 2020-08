Imprevista interruzione idrica nel comune di Poggibonsi

Acque SpA comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, oggi lunedì 31 agosto sono in corso forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in tutto il capoluogo almeno fino alle ore 18. Successivamente i disagi saranno limitati alla zona a nord-est del capoluogo (via del Chianti e strade limitrofe).I tecnici di Acque stanno effettuando delle manovre sulla rete al fine di circoscrivere il più possibile l’area coinvolta dal disservizio. Al contempo, si stanno predisponendo le operazioni per l’intervento di riparazione che tuttavia, considerate le condizioni meteorologiche, si presenta particolarmente complesso. Al momento, è possibile ipotizzare il ripristino del servizio idrico per la zona coinvolta per le ore 7 di domani martedì 1 settembre.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.