Poggibonsi, dedicata all'insegnante Roberta Sisti la sede del comitato di Italia Viva

Prossima inaugurazione mercoledì a Colle di Val d'Elsa, ore 18

Grande partecipazione a Poggibonsi per l'inaugurazione della sede del comitato territoriale di Italia Viva a sostegno delle candidature di Stefano Scaramelli e Filomena De Marco. La sede di via della Repubblica è dedicata alla giovane Roberta Sisti, docente, mancata prematuramente all'affetto dei suoi cari e di quanti con lei condividevano l'impegno e la passione politica. La prossima inaugurazione è in programma domani a Colle Val d'Elsa, alle ore 18, in via via Mazzini."La sede del Comitato elettorale sarà un punto di riferimento per il territorio - dicono Scaramelli e De Marco -. Rappresenteremo la Valdelsa partendo dall'ascolto diretto, dal confronto costante, anche in questa sede che è collocata proprio nel centro di Poggibonsi. Fulcro delle nostre attività di ascolto: lavoro, infrastrutture, innovazione che significa dare nuovi posti di lavoro, Terzo settore, ambiente e sostenibilità, sviluppare la presenza femminile nel mondo del lavoro".