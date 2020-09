Il Tenente Michelangelo Niglio nuovo comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Poggibonsi

Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Poggibonsi: il Tenente Michelangelo Niglio ha assunto il comando del Reparto, avvicendandosi con il Capitano Roberta Petracca la quale, dopo 2 anni di permanenza, è stata destinata al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bologna.



Il Tenente Michelangelo Niglio, celibe, classe 1993, è nato a Torre del Greco (NA) ed ha frequentato la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” dal 2009 al 2012, presso la quale ha conseguito il diploma di maturità classica, prima di intraprendere il suo percorso in Guardia di Finanza, avvenuto nel 2013 con l’ingresso in Accademia.

Al termine del quinquennio di formazione è stato assegnato al I Gruppo Roma – 3° Nucleo Operativo, quale Comandante della II Sezione Operativa Volante, dove è rimasto per due anni.

L’Ufficiale è laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.



Il passaggio del testimone è avvenuto presso la “Sala delle Bandiere” del Comando provinciale di Siena laddove il comandante provinciale, Colonnello Giuseppe Antonio Marra, nel ringraziare la collega cedente l’incarico per l’impegno e la dedizione profusi negli ultimi due anni di servizio, ha dato il benvenuto all’Ufficiale subentrante per il delicato incarico che andrà a ricoprire.