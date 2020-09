''Ripartiamo insieme per lo sport'', al via la Festa dello Sport dell'Unione Polisportiva Poggibonsese

Nonostante la situazione generale in atto e alle soglie del 50° anno di vita dell’associazione, si rinnova l'appuntamento con la festa di tutte le sezioni sportive e di tutti i settori della Polisportiva di Poggibonsi. Le serate si incentreranno prevalentemente all’interno dello stand gastronomico, nei tornei di calcio e nelle esibizioni degli atleti degli altri settori agonistici, vogliosi di riprendere le attività sportive dopo i mesi del lockdown.Tre lunghi weekend di sport e gastronomia. Sono quelli che cominceranno giovedì 10 fino a domenica 13 settembre e si ripeteranno da giovedi 17 fino a domenica 20 settembre. Un'occasione che si rinnova per il 36esimo anno, per festeggiare l'attività della società sportiva e illustrare alla cittadinanza le novità e i settori che la compongono. A seguire, dal giovedi 24 alla domenica 27 settembre il settore calcio organizzerà la Festa della bistecca.Una manifestazione che è andata sempre crescendo e questo nonostante viviamo in un momento storico e culturale in cui è difficile fare volontariato e sono sempre meno le persone che ci si dedicano. Quest’anno in tono ridotto per le note vicende legate all’emergenza Covid ma proprio per questo ancora piu’ orgogliosi di essere riusciti nell’impresa.Saràun momento importante anche per il nuovo sforzo che l’associazione sta compiendo con i lavori di ristrutturazione della tensostruttura. Un nuovo vero gioiello alla quale il presidente Giampiero Cenni e i suoi collaboratori stanno dedicando le loro energie. Un lavoro impegnativo sia economicamente che per le risorse umane impiegate che garantiràagli atleti delle discipline interessate un ambiente ottimale dove fare sport in sicurezza. Un ulteriore nuovo settore andrà ad aggiungersi a quelli esistenti. Si tratta di Balla & Snella, un sistema di allenamento esclusivo, 100% al femminile creato da un team di Insegnanti di Danza che consente di ottenere un corpo snello, tonico e una postura elegante in modo facile e divertente, senza attrezzi e senza pesi. E ulteriori novità si prospettano nei settori sportivi. Tutto questo per assicurare ai potenziali atleti di tutto il territorio valdelsano, giovani e meno giovani, la più ampia scelta possibile per il proprio benessere fisico.L'Unione Polisportiva Poggibonsese, nata nel 1971 e quindi vicinissima a festeggiare, il prossimo anno, il 50° anniversario, abbraccia oggi, considerati tutti gli sport e tutti i settori, più di milleduecento iscritti registrando una crescita continua.«Con la speranza che in futuro - ha concluso Cenni - nuove persone si avvicinino alla Polisportiva, soprattutto giovani, con idee e stimoli nuovi per portare avanti un progetto che coinvolge tutto il nostro territorio».