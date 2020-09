Regionali 2020 - A Poggibonsi incontro di chiusura della campagna elettorale di Toscana Civica

Si terrà alle 18 di oggi, venerdì 18 settembre a Poggibonsi, l'incontro con gli elettori e la chiusura della campagna elettorale della lista Toscana Civica - Per il cambiamento.L'incontro, presso l'hotel Alcide in via Marconi, vedrà gli interventi di: Paolo Marrocchesi, candidato capolista al Consiglio regionale del Collegio di Siena; Paolo Bartali, consigliere comunale civico Casole d’Elsa e candidato; Gianna Buraschi, libera professionista e candidata; Francesca Appolloni, assessore del Comune Siena e candidata; Roberto Cenni, sindaco civico di Prato; Luigi De Mossi, sindaco del Comune di Siena. Modera la serata Angelo Raffaelli.