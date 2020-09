Imprevista interruzione idrica nel comune di Poggibonsi, guasto estremamente complesso

In merito ai guasti verificatisi questa notte sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, Acque SpA comunica che l’intervento di riparazione della rottura sull'acquedotto, iniziato alle prime ore di questa mattina, si sta rivelando estremamente complesso.Nel frattempo, attraverso alcune manovre sulla rete, i tecnici sono riusciti a ripristinare il servizio per buona parte delle utenze del capoluogo; si registrano ancora problemi per le utenze poste a nord della ferrovia, in particolare presso le abitazioni nelle zone più alte e nelle aree di Salceto e Borgaccio. Qui, e su tutto il resto del territorio interessato attualmente da mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione, il graduale ripristino del regolare servizio è al momento posticipato alle ore 15.Al contempo, proseguono le mancanze d’acqua a Staggia Senese e Fontana, a causa del guasto elettrico al deposito idrico. Il gestore della rete elettrica è ancora impegnato nei lavori di riparazione del guasto. Anche per queste zone il ripristino dell’erogazione idrica è rinviato intorno alle ore 15 di questo pomeriggio.Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.