Bonus idrico, Poggibonsi: aperto il bando per il rimborso direttamente in bolletta

Domande fino all’8 ottobre tramite procedura online accessibile dal sito del Comune

Aperte a Poggibonsi le domande per il bonus idrico, agevolazione finalizzata ad abbattere le bollette dell’acqua. Fino all’8 ottobre (ore 12) è possibile presentare domanda per ottenere il rimborso economico sulla tariffa del servizio idrico che viene erogato esclusivamente per l’abitazione di residenza e alle famiglie a basso reddito e numerose. Nell’anno passato sono stati erogati circa 36mila euro, di cui hanno beneficiato 126 famiglie.Come già negli anni passati il rimborso assegnato ai beneficiari ammessi in graduatoria sarà erogato direttamente in bolletta (o tramite bonifico nel caso di utenza raggruppata) dall’AIT, Autorità Idrica Toscana, gestore dell’utenza idrica. Il rimborso sarà pari ad un terzo dell'importo annuale dovuto dall'utente al gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget complessivo che per quest’anno è pari a circa 35mila euro (35.066,32), risorse AIT. Nel caso in cui l’erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto non comporti l’esaurimento del budget, l’avanzo sarà ripartito in quote uguali fra tutti gli aventi diritto. Il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell’anno 2020.Come indicato nel bando, per beneficiare dell’agevolazione è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Le graduatorie saranno formate sulla base del valore Isee che non deve essere superiore a 8.265 euro o, in alternativa, non superiore a 20.000 nel caso di nuclei familiari con più di tre figli a carico. Inoltre vi sono altri requisiti necessari affinché la domanda sia accolta: è necessario essere residenti nel Comune di Poggibonsi e non aver ottenuto altri contributi finalizzati al pagamento delle bollette dell’acqua da Enti Pubblici nello stesso anno.Come fare domanda. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura on line accessibile dal sito www.comune.poggibonsi.si.it . In caso di utenza condominiale si dovrà produrre una dichiarazione dell’amministratore di condominio (o analoga figura) relativa all’ importo del pagamento annuo per il consumo idrico.La modulistica e il bando sono a disposizione sul sito internet del Comune www.comune.poggibonsi.si.it