Poggibonsi, iniziano i lavori di sistemazione della strada di San Giorgio

Da lunedì 4 ottobre modifiche temporanee al transito per consentire le operazioni con deviazione sulla strada comunale di San Giorgio vecchio



Al via la fase di cantiere per l’intervento di rifacimento della strada di San Giorgio. “Un intervento atteso e necessario per superare le criticità presenti in una parte della strada”, dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino.



Dopo altri interventi che nel tempo sono stati realizzati sulla strada di San Giorgio, quello in questione porterà alla sistemazione della strada, in particolare del tratto che dal bivio per Monsanto porta fino alla località Ellerone. I lavori porteranno al rifacimento del manto e alla posa, dove necessario, di geomembrane per il consolidamento del fondo. L’intervento ha un costo da progetto di 105mila euro, risorse stanziate nel Bilancio 2019.



“Anche la progettazione dell’intervento si era completata alla fine dell’anno passato – dice l’assessore Carrozzino - I lavori erano infatti programmati per realizzarsi negli scorsi mesi, come condiviso anche con cui in quella strada vive e lavora. Dopo i rallentamenti e le criticità legate al lockdown, il procedimento avviato si è concluso e, dopo il superamento di alcune esigenze organizzative espresse da parte della ditta, adesso finalmente si procede con i lavori. Ringrazio fin da ora, tutti, per la collaborazione utile a gestire il cantiere, se pur temporalmente limitato”.



Per consentire le operazioni infatti saranno in vigore alcune temporanee modifiche alla viabilità, indicate da apposita segnaletica e disciplinate da apposita ordinanza già pubblicata. In particolare da lunedì 5 ottobre la strada di San Giorgio nel tratto compreso tra la strada di Monsanto - Paneretta e la località San Giorgio rimarrà chiusa al transito dalle 8 alle 18. Sarà garantito il transito dei mezzi di pronto soccorso e pronto intervento in servizio di emergenza. La località San Giorgio e tutte le altre destinazioni a monte saranno raggiungibili dalla strada comunale di San Giorgio vecchio. Tali modifiche saranno in vigore fino al 9 ottobre e comunque fino al termine dei lavori.