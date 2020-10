I Comuni di Poggibonsi e Radicondoli associano la funzione finanziaria

Approvata dai Consigli comunali la convenzione fra i due enti

Servizi finanziari associati nei Comuni di Poggibonsi e Radicondoli. I rispettivi Consigli comunali hanno approvato la convenzione che disciplina la gestione in forma associata della funzione che riguarda i servizi finanziari, comprensivi dei tributi e di tutte le entrate comunali.“L’obiettivo è quello promuovere una politica di area sempre più integrata fra i comuni del territorio che passi anche da una progressiva associazione di servizi – dice il sindaco David Bussagli –. Alla base di questa convenzione c’è una visione d’insieme e una prospettiva con cui rispondere a specifiche esigenze che possono manifestarsi e con cui fa crescere efficienza e uniformità dei servizi resi”.“Dopo l’approvazione per la gestione associata per il Suap tra Colle val d’Elsa e Radicondoli ora va a segno anche questo servizio - fa notare il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini –. Sono estremamente orgoglioso di questo risultato che apre la strada anche ad altre forme di collaborazione con altri servizi associati per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle funzioni amministrative e dunque dei servizi ai cittadini. Da sottolineare che, come per il Suap, questa convenzione è aperta anche alle altre amministrazione valdelsane che sono certo sapranno continuare a cogliere le opportunità che nascono da questa scelta”.“Un percorso che la Valdelsa intende sviluppare – dicono i due sindaci - per costruire progressivamente servizi più competitivi con benefici in termini di risparmio e qualità”.Sulla base della convenzione, che rappresenta la prima fase della gestione associata del servizio finanziario, i Comuni convenzionati delegano al servizio Economico Finanziario dell’amministrazione di Poggibonsi il coordinamento unitario, il presidio direttivo e strategico della funzione finanziaria degli Enti aderenti. Il comune di Radicondoli potrà avvalersi del personale impegnato nei servizi finanziari del Comune di Poggibonsi, che è Comune capofila, secondo le modalità previste. La convenzione approvata disciplina i rapporti finanziari fra i due enti, le modalità di espletazione del servizio nonché le mansioni del servizio associato. Nello specifico la gestione associata è diretta ad attuare una gestione coordinata e ottimale del servizio finanziario, ivi compresi tributi ed entrate, mediante l’utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace delle risorse strumentali ed umane messe a disposizione dagli Enti convenzionati. Inoltre è diretta a promuovere ed attuare modalità di gestione ed un sistema di direzione in grado di rispondere in modo efficace e professionale alla variabilità del contesto normativo ed economico/finanziario che interessa il mondo delle autonomie locali.La gestione associata risponde ai principi di uniformare comportamenti e metodologie ottimizzando le procedure interne, ma anche di ottenere, mediante l’ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento, fermo restando lo standard attuale di prestazioni del servizio. Inoltre consente il costante adeguamento alle tecnologie informatiche e digitali teso alla semplificazione dei procedimenti e a facilitare l’accesso dell'utenza, il rispetto dei termini e la rapida risoluzione di contrasti e contese interpretative, la ricerca costante di proficui rapporti di collaborazione.