Il Comune di Poggibonsi vende lastre in pietra e cordonato in travertino

Domande entro il 26 ottobre. Nuovo avviso per la messa all’asta di materiale recuperato a seguito degli interventi sulle vie del centro

Nuovo avviso per la vendita di lastre in pietra e cordonato in travertino recuperati a seguito di interventi nelle vie del centro in cui la pavimentazione è stata completamente sostituita. Il materiale, in buono stato, è di diverse misure e sarà venduto tramite asta pubblica e se interessati è necessario fare domanda entro le 12 del 26 ottobre. La vendita potrà avvenire in toto per tutto il materiale oppure a lotti con un prezzo base di 50 euro al metro quadro per le lastre in pietra e di 20 euro per metro per il cordonato. Il materiale sarà aggiudicato in via prioritaria all’offerente interessato a tutto il quantitativo disponibile e che si impegna anche all’acquisto di quello che sarà accantonato a seguito dei prossimi interventi nel centro. Se le offerte presenti contengono indicazioni di quantitativi minori si procederà con la formazione di una graduatoria.I soggetti interessati potranno prendere visione del materiale tramite appuntamento ai numeri 0577 986316-338-326. La documentazione dei beni oggetto di vendita è comunque visionabile sul sito del Comune nella sezione gare a appalti.La domanda deve essere inviata all’ufficio protocollo. Tutte le informazioni, il bando, il modulo per l’offerta sono disponibili sul sito.