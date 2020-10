Poggibonsi, via Dietro le Mura: arriva il cantiere per la riqualificazione

La prossima settimana al via i lavori nella storica strada. Costo 150mila euro e cofinanziamento europeo nell’ambito del PIU

Iniziano i lavori per il rifacimento di via Dietro le Mura nel centro storico cittadino. “Un intervento che si colloca nel percorso di riqualificazione portato avanti e che in questo caso riguarda uno spazio di grande valore storico e culturale che sarà sistemato e valorizzato”, dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino.“Un investimento - prosegue l’assessore – già inserito in bilancio alla fine del 2019 al termine della relativa progettazione. Anche in questo caso la realizzazione dell’intervento si lega alle risorse europee del PIU, Progetto di Innovazione Urbana che ci ha consentito di completare e di promuovere molteplici lavori”.Via Dietro le Mura, costo da progetto 150mila euro, sarà sistemata con una nuova pavimentazione e una riqualificazione complessiva della strada in continuità con gli altri interventi promossi nel centro. I lavori riguarderanno anche i sottoservizi (la rete acquedottistica è già stata posizionata da Acque spa), direttamente e in collaborazione con gli enti gestori. L’intervento proseguirà fino ai primi mesi del prossimo anno e sarà realizzato per fasi successive per circoscrivere di volta in volta l’area di cantiere e i conseguenti disagi. Per consentire le operazioni saranno in vigore temporanee modifiche alla mobilità segnalate sul posto in base all’avanzamento del cantiere.“Ringraziamo fin d’ora i cittadini per la loro collaborazione che come sempre sarà determinante per superare eventuali disagi legati alla presenza del cantiere. Il lavoro in questione è importante e atteso – dice l’assessore - per portare qualità in quest’area”. Ai cittadini della strada è stata destinata apposita comunicazione anche per poter individuare e gestire le possibili interferenze con le attività di cantiere. A tal fine è importante segnalare all’Amministrazione i locali interrati che sono collocati al di sotto delle sedi stradali interessate dai lavori e viene richiesto ai residenti e ai proprietari interessati di contattare il settore preposto ai numeri 0577986316 - 317 o tramite mail a operepubbliche@comune.poggibonsi.si.it. “Andiamo avanti nel nostro impegno per valorizzare il centro storico – chiude l’assessore – attraverso investimenti che hanno interessato nel tempo piazze, strade, vicoli, anche nel solco della progettualità sviluppata dal Progetto di Innovazione Urbana. Tanti luoghi che sono stati sistemati e rigenerati a beneficio del centro e di tutta la città”.