Poggibonsi, Riccardo Clemente: ''De Santi e Mesce, rappresentanti di sé stessi''

"Molti degli ex candidati della lista civica Insieme e soci dell'associazione Civiche Insieme, prendono atto della decisione dei consiglieri comunali De Santi e Mesce di dare un appoggio stabile al sindaco Bussagli e l'ingresso in maggioranza. " Così un intervento di Riccardo Clemente della lista civica Insieme Poggibonsi.



"Il percorso verso il Pd era già iniziato da mesi, con esternazioni e mozioni congiunte con la maggioranza che avevano già generato il sospetto di questo salto della quaglia. Durante l'ultima assemblea dell'associazione civiche insieme, tale posizione é stata finalmente chiarita dal capogruppo e per il disappunto tra gli iscritti si é quindi deciso di sciogliere l'wssociazione stessa.



E con la nuova presa di posizione del capogruppo di entrare in maggioranza, De Santi sconfessa tutta la campagna elettorale fatta, le sue stesse parole di un anno fa e tradisce la fiducia dei 1.700 elettori che lo avevano votato per essere speranza di una alternativa al Pd. I cittadini dovranno invece aspettare ed avere ancora speranza di cambiare questa amministrazione e questo modo di fare politica.



Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto i nostri consiglieri a cambiare casacca, né l'interesse del Bussagli ad accogliere tra i suoi banchi chi lo ha attaccato per 5 anni su sviluppo economico, viabilità, zone industriali, sicurezza, decoro, rete idrica, lavori pubblici, servizi sociali, gestione del verde, rifacimento di piazze e strade, praticamente su tutto, ritenendolo incapace di gestire la nostra città.



I candidati che si sono spesi in campagna elettorale e ci hanno messo la faccia, il tempo, la passione, per dare una alternativa al pd locale, non condividono questa scelta, un vero atto di trasformismo dei propri consiglieri. Molti candidati della lista civica insieme non possono e non vogliono invece tradire la fiducia dei propri elettori che li hanno votati per essere alternativi al Bussagli prima ed opposizione costruttiva dopo.

Ex candidati e iscritti dell'associazione coerenti e rispettosi del voto ricevuto, chiedono un passo indietro dei consiglieri De Santi e Mesce, che dopo il triplo salto della quaglia, rappresentano in consiglio solo sè stessi."