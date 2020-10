Poggibonsi: bloccati dai Carabinieri dopo inseguimento, speronano l'auto dei militari per darsi alla fuga: arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, al termine di un rocambolesco inseguimento per le vie del centro cittadino, hanno arrestato alcuni giorni fa due ventenni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.Nel corso dei normali servizi di istituto, i militari hanno notato un'autovettura condotta da G.G., 19enne del luogo e conoscenza delle forze dell'ordine, con al suo fianco F.M., 20enne di San Gimignano, il quale era stato sottoposto lo scorso 8 ottobre alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di San Gimignano e che pertanto stava violando l'obbligo imposto dalla magistratura.I due, dopo aver tentato invano di sottrarsi alla vista dei militari, vistosi scoperti, hanno quindi iniziato una precipitosa fuga con l'autovettura. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono riusciti a bloccare l'auto in una via del centro ma a quel punto il conducente, trovandosi senza via d’uscita e con l’intento di far fuggire il suo amico, ha innestato la retromarcia andando ad urtare volontariamente l’auto dell'Arma.Il diversivo ha consentito a F.M., nel frattempo sceso dal veicolo, di fuggire lungo l’argine del torrente Staggia, ma la sua fuga è stata di breve durata: rincorso, è stato infatti raggiunto e bloccato da uno dei militari dell’equipaggio del Radiomobile.La scena si è consumata sotto gli occhi di numerosi passanti e conoscenti dei due fermati i quali, una volta condotti in caserma, sono stati dichiarati in stato di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.All’esito degli accertamenti i due sono stati trovati inoltre in possesso di arnesi ritenuti idonei allo scasso trasportati in macchina senza giustificato motivo ed al conducente è stata ritirata la patente di guida per essersi rifiutato di sottoporsi ai test per la guida in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.