E' stato smarrito due giorni fa a Poggibonsi, nella salita di Fonte delle Fate a Poggibonsi, un cane meticcio di 15 anni. Si chiama Lampo ed è di taglia medio/piccola. Ha collare e microchip e l'ultima segnalazione lo ha indicato nei pressi di via Senese. Per qualunque informazione o in caso di ritrovamento si prega di chiamare il numero 370 3478306.