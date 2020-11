Misericordia di Poggibonsi, inaugurato il terzo box per la raccolta medicinali inutilizzati

"Buoni i risultati ottenuti, ma si può fare di più"

Grazie all'interessamento dei medici e del personale dell'Ambulatorio Medico di Piazza dell'Industria 3, venerdì 5 è stato installato dalla Misericordia di Poggibonsi un nuovo raccoglitore (il terzo) per i farmaci ancora validi ma non più usati, da destinare al Centro Missionario Medicinali di Firenze che poi li invia dove c'è più bisogno."Ci preme ricordare ai nostri concittadini - spiega la Misericordia - che un farmaco non più usato per varie ragioni, non deve rimanere dentro un cassetto, per poi essere buttato dopo la scadenza. La Misericordia si sta impegnando a raccogliere questi farmaci per dare a loro nuova vita: perché anche una sola compressa può salvare una vita nel sud del mondo.I contenitori a Poggibonsi di trovano attualmente in via Alessandro Volta presso l'ingresso della Confraternita e in via del Commercio, 34 presso gli studi dei medici di base. I poggibonsesi stanno rispondendo bene e le quantità di farmaci che si raccolgono sono consistenti, ma si può fare di più!Le informazioni sulle modalità di conferimento dei medicinali sono reperibili sui canali social della Misericordia."