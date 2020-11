Contrasto diffusione Covid-19: le operazioni di sanificazione e igienizzazione a Poggibonsi con vapore a 140 gradi

Si sono svolte le operazioni di sanificazione e igienizzazione a Poggibonsi. Il servizio, che vede l’utilizzo di un macchinario capace di emettere vapore a 140°, è svolto da Sei Toscana su richiesta dell’Amministrazione comunale e rientra fra gli interventi straordinari messi in campo per il contrasto della diffusione del Covid-19.Gli operatori di Sei Toscana, così come da programma concordato, sono intervenuti nei sottopassi e nei luoghi di maggior frequentazione da parte della cittadinanza igienizzando, tramite il getto di vapore a 140 gradi, tutte le zone interessate.“Uno dei servizi di questa fase che vedono impegnati in uno sforzo supplementare gli operatori di Sei Toscana, che ringrazio – dice l’assessore all’ambiente del comune di Poggibonsi, Roberto Gambassi – Un impegno a sanificare e igienizzare i luoghi maggiormente frequentati che continua ad essere assolutamente necessario per contribuire a salvaguardare la salute di tutti. Uno sforzo collettivo in cui siamo tutti coinvolti”.“Sin dall’inizio dell’emergenza – dice Giuseppe Tabani, direttore tecnico di Sei Toscana – ci siamo concentrati in primo luogo sull’igienizzazione e sanificazione di strade, arredi urbani e contenitori di raccolta dei rifiuti, per poi intervenire nelle zone dove si registra una forte frequentazione da parte dei cittadini e nei locali e edifici pubblici e privati del territorio. Grazie alla nostra struttura e alla presenza capillare sul territorio, siamo in grado di rispondere con velocità e precisione a tutte le richieste che ci arrivano da enti pubblici ma anche dalle imprese e attività private”.