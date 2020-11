Armato di coltello tenta di danneggiare vetrina di un negozio nel centro di Poggibonsi

Nei giorni scorsi, durante un servizio di vigilanza del territorio volto al controllo del rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, una pattuglia del 117 del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, è stata allertata dalla Sala Operativa del Corpo per intervenire nel centro storico di Poggibonsi dove il gestore di un’attività commerciale – intimorito dal comportamento di un giovane che, in stato visibilmente alterato, aveva tentato di danneggiare la vetrina del suo negozio con un coltello – aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.I militari, giunti sul posto, hanno dato avvio alle attività di ricerca del giovane che nel frattempo si era allontanato dal negozio, e che è stato fermato e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggia in palese stato di agitazione e con evidenti escoriazioni sul corpo, per ricevere le cure del caso."L’intervento tempestivo della pattuglia del 117 - spiegano i Finanzieri del Comando Provinciale - ha scongiurato il peggio consentendo da un lato di salvaguardare la salute del giovane e nel contempo riportare la calma tra i passanti evitando che la situazione potesse degenerare, specie in un momento come quello attuale di grande apprensione sociale per via del contesto pandemico in atto."