Incendio di un forno destinato all'asciugatura di avvolgimenti per apparecchiature elettriche, questa mattina, mercoledì 25 novembre, in località Pian dei Peschi a Poggibonsi.Sul luogo sono intervenuti, attorno alle 6, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Poggibonsi che sono riusciti a domare le fiamme. Non si segnalano persone coinvolte, nè danni strutturali.