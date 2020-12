Poggibonsi: piazza Matteotti verso il restyling, in programma valorizzazione del verde e manutenzione

Nell'ultimo Consiglio comunale approvate le variazioni di bilancio



La manutenzione di piazza Matteotti entra nel piano delle opere pubbliche. Insieme all’estensione della pista ciclabile nell’area di largo Campidoglio, l’intervento su piazza Nova è una delle novità sul piano degli investimenti, introdotta con le variazioni di Bilancio all’ordine del giorno del Consiglio comunale del 30 novembre.



“Abbiamo approfondito queste variazioni nell’apposita commissione e torneremo a breve a confrontarci sul Bilancio in quanto vi sono altri passaggi da fare – ha detto il sindaco David Bussagli –. Con queste variazioni registriamo entrate straordinarie come il secondo acconto dei trasferimenti statali ma anche diminuzioni derivanti ad esempio dalla riscossione IMU, dal mondo della scuola, dalla farmacia. Ad essere diminuite sono state anche le spese, come ad esempio quelle relative al personale in quanto il piano di assunzioni non ha potuto concretizzarsi”.



“Nonostante il periodo complesso e le condizioni straordinarie di questo 2020, gli equilibri sono garantiti e il percorso progettuale procede. Sul fronte degli investimenti infatti vengono registrati due finanziamenti regionali per due opere che abbiamo presentato con esito positivo ad appositi bandi. Accanto all’estensione della pista in largo Campidoglio, che vede i lavori già in fase iniziale, procederemo con la manutenzione straordinaria di piazza Matteotti che, a 25 anni dalla sua nascita, necessita di lavori sulla pavimentazione e anche di una adeguata valorizzazione degli spazi verdi. Sono due nuove opere pubbliche in un piano di lavori che resta corposo e che ci consente, anche in questo caso, di proseguire il nostro percorso verso la sostenibilità e la qualità degli spazi”.



In merito a piazza Nova, piazza nel sistema delle piazze presenti nel centro storico, la manutenzione in programma porterà alla valorizzazione delle aiuole presenti, con la sostituzione delle superfici a prato con raggruppamenti di vegetazione arbustiva sempreverde. L’aiuola circolare al centro della piazza sarà valorizzata e integrata da un nuovo impianto di irrigazione. Nell’occasione sarà sostituito l’impianto di adduzione idrica a servizio della fontana e del fontanello esistenti e si procederà con una revisione della pavimentazione, laddove risulta danneggiata. Il costo complessivo è di 50mila euro di cui quasi 40mila provenienti dal contributo della Regione per la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani. Le variazioni di Bilancio sono state approvate con il voto positivo di Partito Democratico, Vivacittà, Avanti Poggibonsi e con l’astensione del gruppo Lega Salvini Premier. Approvato inoltre dal Consiglio (si di Pd e Vivacittà e astensione Avanti e Lega) il Bilancio Consolidato.