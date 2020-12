Poggibonsi: strade e marciapiedi, interventi in via Montegrappa e largo Usilia

Carrozzino: “Un lavoro atteso e necessario che guarda alla fruibilità e alla sicurezza dell’area”



Progetto approvato a Poggibonsi per la manutenzione dell’area di largo Usilia dove saranno realizzati nuovi marciapiedi intorno ai giardini e sarà sistemato il manto stradale di un tratto di via Montegrappa. “Una sistemazione complessiva che riguarda alcuni aspetti della zona densamente abitata, sede di tante attività – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Carrozzino –. I giardini in questione sono molto frequentati e via Montegrappa è delle più transitate arterie della città. L’obiettivo di questo intervento è migliorare la fruibilità dei giardini e dell’intera area sia a livello pedonale che carrabile”.



Nel dettaglio il progetto riguarda l’area tra largo Usilia e il primo tratto di via Montegrappa, fino all’innesto con via Diaz. In particolare saranno rifatti completamente i marciapiedi che circondano il giardino, che risulta diffusamente sconnesso anche per la presenza delle radici dei pini sul limite esterno. La realizzazione del nuovo marciapiede, che sarà collegato ai percorsi interni ciclo pedonali già presenti, comporterà anche il miglioramento del piano viabile laddove necessario. Via Montegrappa, in varie parti disconnessa anche per gli interventi di riparazione sui sottoservizi che si sono resi necessari, sarà interessata da un’operazione di ripristino del manto stradale preceduta da sanificazione del fondo e realizzazione di nuova fondazione. L’intervento riguarderà il tratto fino a via Diaz.



L’importo complessivo del progetto è di 176mila euro e l’intervento è stato ricompreso nel piano triennale delle opere pubbliche per come modificato nel contesto delle ultime variazioni di Bilancio. Con l’inserimento nel piano triennale si è proceduto al completamento della progettazione e quindi all’approvazione del progetto esecutivo.



“Un intervento che guarda alla fruibilità e alla sicurezza – dice l’assessore Carrozzino –. Portiamo avanti, se pur nelle difficoltà complessive di questo periodo in termini di pianificazione e di risorse, un programma di lavori utile a superare le criticità presenti. In questo caso si tratto di un lavoro atteso e necessario per migliorare la vivibilità dell’area attraverso un progetto mirato”.



Altri sono gli interventi previsti sulle strade. In particolare procede l’iter per riasfaltare via Marsala e alcuni tratti delle vie limitrofe attraverso un ulteriore investimento.