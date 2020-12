Rubano un'auto e fuggono sulla Siena-Grosseto: bloccati ed arrestati dai Carabinieri dopo pericoloso inseguimento. Uno era armato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, al termine di un pericoloso inseguimento tra le strade cittadine ed il raccordo autostradale Siena-Firenze, hanno arrestato due persone che poco prima avevano rubato un'autovettura nella frazione di Staggia Senese.A seguito di una telefonata al 112 effettuata da una donna di Staggia che, dalla finestra, aveva scorto due persone che stavano armeggiando su un'auto del vicino nel cortile condominiale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, coadiuvati in seguito da una pattuglia della Stazione di Colle di Val d’Elsa, sono riusciti ad intercettare l'autovettura rubata mentre si stava dirigendo a fortissima velocità in direzione dell’Autopalio sulla strada provinciale del Castello di Staggia.I militari dell'Arma hanno così ingaggiato un inseguimento, accodandosi all’autovettura rubata che ha imboccato l’Autopalio in direzione Firenze a Poggibonsi Sud. I Carabinieri, ritenuta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, hanno così posto in essere una manovra che dapprima ha rallentato e successivamente ha bloccato i malviventi in fuga.Due gli arrestati: M.R. 25enne di origini russe, residente in provincia di Milano, che è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con il caricatore inserito e pronta per l’uso e D.M.P., di origini polacche, 22enne senza fissa dimora. Con loro è stata identificata anche una minorenne proveniente dal Mugello, poi condotta in caserma per chiarirne le eventuali responsabilità.Le indagini effettuate nell’immediato dai Carabinieri di Poggibonsi e Colle, hanno consentito di ricostruire i movimenti della giornata degli arrestati, che sono risultati responsabili di almeno altri cinque furti tra Poggibonsi e Monteriggioni.In realtà, il gruppetto era da tempo nel mirino dei militari Valdelsani, che avevano raccolto alcune segnalazioni fatte da cittadini di Staggia, segnalando gli arrestati quali responsabili di vari furti sulle autovetture in sosta e ai danni di alcuni esercizi commerciali della zona. Il tutto ha trovato riscontro nelle successive perquisizioni effettuate dai militari e dalla relativa refurtiva recuperata.Le indagini, tuttora in corso e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siena, sono volti ad accertare eventuali responsabilità dei malviventi in merito anche ad altri fatti delittuosi dello stesso tenore verificatisi nella zona.