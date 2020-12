Poggibonsi, approvato progetto per recuperare nuovi stalli di sosta in centro

Procede il percorso per ottimizzare gli spazi esistenti. Gli interventi, legati ad un ridisegno complessivo delle aree, riguardano largo Gramsci, via Trento, via Borgo Marturi lato piazza Matteotti

Procede il percorso per ottimizzare gli spazi di sosta in centro nel contesto della riqualificazione di piazza Berlinguer. La Giunta ha approvato il progetto con gli interventi necessari nelle aree individuate.“Interventi lievi, non invasivi e che non modificheranno la percezione degli spazi. Consentiranno di incrementare i posti per la sosta a ridosso del centro – dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino – Un'operazione con cui diamo seguito ad uno degli impegni assunti nelle settimane scorse con le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio e con l’associazione Viamaestra”.Nel confronto che ha riguardato la futura destinazione della nuova piazza Berlinguer, uno degli elementi portanti è stata la necessità di recuperare spazi di sosta in aree immediatamente vicine alla piazza, a compensare quelli che verranno meno con la futura pedonalizzazione. Le aree individuate per ospitare ulteriori spazi di sosta, oltre 25, sono largo Gramsci, l’area di via Riesci e via Trento e, più limitatamente, l’intersezione tra viale Garibaldi e via Borgo Marturi a lato di piazza Matteotti. In queste aree si interverrà tramite una serie di lavori essenzialmente concentrati su modifiche dei marciapiedi, segnaletica, spostamento delle fermate dell’autobus (e conseguentemente delle pensiline).“L’obiettivo è ottenere ulteriori stalli di sosta rispetto a quelli esistenti”, dice Carrozzino. Nell’area di largo Gramsci gli interventi riguarderanno sia lo spazio lato sottopasso, sia lo spazio lato giardini. Nell’area coincidente con lo slargo posto a lato del sottopasso saranno realizzati stalli di sosta disposti a spina rispetto alla sede stradale. Sarà necessario intervenire sul marciapiede e ricollocare la pensilina e la fermata. Sul lato opposto in aderenza al centro storico si procederà, riducendo l’ampia carreggiata, con la formazione di una fascia di parcheggi anche in questo caso con lievi interventi su fermata e marciapiede. In via Trento si interverrà sulla viabilità a servizio del parcheggio nel punto di innesto di fronte a piazza Mazzini, con miglioramenti anche sulla sicurezza stradale in continuità con altri lavori già realizzativi nel contesto della riqualificazione su piazza Berlinguer. Anche in questo caso l’intervento comporterà ricollocazione pensilina e interventi sui marciapiedi che saranno allineati. All’intersezione tra viale Garibaldi e via Borgo Marturi i lavori si concentreranno sulla porzione terminale dello spartitraffico e sul tratto di collegamento tra le due strade, divenuto superfluo con l’attuale senso unico.