A Poggibonsi costituita la sezione comunale di ''Azione'', il partito fondato da Carlo Calenda

Riccardo Clemente referente del partito a livello locale



Dopo Siena e Montepulciano, nasce anche a Poggibonsi la sezione comunale di Azione, il nuovo partito fondato nel 2019 da Carlo Calenda che si ispira ai principi del liberalismo sociale e del popolarismo di Sturzo.



Un partito moderato che vuole promuovere la “tutela dei valori fondamentali della democrazia liberale, dello stato di diritto, della libertà personale ed economica, della solidarietà sociale, dello sviluppo sostenibile e dell’integrazione europea” così come scritto nel suo statuto di fondazione.



A rappresentare il partito a livello locale, Riccardo Clemente, professionista con una esperienza politica di natura civica in città e membro del tavolo tematico regionale sull’agricoltura.



“Penso che a Poggibonsi – afferma Clemente - ci siano tanti elettori delusi dalla politica del PD locale e nazionale ormai subalterno ai grillini, un PD senza più una spinta riformista ed liberale, così come vi sono tanti elettori moderati di centrodestra che si trovano a disagio nel dover scegliere tra una agonizzante Forza Italia e la Lega di Salvini. Tanti elettori delusi oggi si sono rifugiati nell’astensionismo o si sentono condannati a votare “il meno peggio”.



Azione rappresenta invece la speranza di poter avere una politica con la P maiuscola, basata sulla meritocrazia, sulle competenze, una politica che risolva i problemi concreti delle persone e delle attività economiche.



Il partito si sta strutturando in tutta la Toscana, aprendo sezioni comunali, coordinamenti provinciali e regionali oltre a tanti tavoli tematici su cui professionisti competenti stanno lavorando per fare proposte concrete: sviluppo economico, lavoro, agricoltura, sanità, infrastrutture, economia circolare, istruzione.



A novembre è stato costituito il Comitato promotore a livello regionale dove sono stati nominati Marco Remaschi coordinatore regionale e Davide Vivaldi coordinatore provinciale di Siena.



Poggibonsi è il secondo comune per importanza economica e politica della provincia di Siena, sede di importanti industrie, attività artigianali, commerciali e dei servizi. L’epidemia Covid ha colpito duro su tante imprese, professionisti e famiglie che hanno bisogno di essere aiutate e per fare questo ci vogliono persone capaci a ricoprire i ruoli pubblici dove vengono prese le decisioni, amministratori scelti per merito e non per correnti di partito.



Tanti i temi su cui lavorare: sviluppo economico, lavoro, salute, economia circolare, ambiente, servizi sociali, viabilità, manutenzione di strade e spazi pubblici, verde urbano.



Azione avrà un atteggiamento propositivo e di stimolo a questa Amministrazione comunale, raccogliendo le richieste dei cittadini e portandole all’attenzione del Sindaco e della stampa.



Azione può essere “lo spazio comune di mobilitazione della nostra città”, che lavora, produce, studia, fatica e che è ormai stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e slogan privi di contenuti dei professionisti della politica."