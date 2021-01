Poggibonsi, novità per i collegamenti scolastici dell’Istituto ''Roncalli''

Previste variazioni di orari delle linee autobus in seguito alla variazione degli orari di uscita degli studenti dal lunedì al venerdì e nella giornata del sabato

A Poggibonsi, da giovedì 7 gennaio, giorno previsto per la ripresa delle lezioni in presenza per gli studenti delle scuole superiori, saranno in vigore delle modifiche agli orari dei servizi autobus scolastici in seguito alle variazioni agli orari di uscita dell'Istituto Roncalli, ovvero alle ore 13 e alle ore 13.50 dei giorni dal lunedì al venerdì e alle ore 12 e alle ore 13 del sabato.Di conseguenza saranno modificati gli orari di alcuni servizi autobus extraurbani. In particolare si tratta delle linee 135, 129, 130, 301 e 359.Linea 135saranno previste delle corse alle ore 13, 13.40 (per gli studenti di Certaldo) e 13.50 per Poggibonsi (piazza Mazzini) dal lunedì al sabato e alle ore 12 e alle 13 nei giorni di sabato. Inoltre, saranno previste delle corse alle ore 13.00 e alle ore 13.50 per Colle Val d'Elsa (via Bilenchi)Linea 129Sarà posticipata alle ore 13.50 la corsa da Calcinaia per Tavarnelle dal lunedì al venerdì e anticipata alle ore 12 nelle giornate del sabato.Linea 130Sarà anticipata alle ore 13 la corsa delle ore 13.35 da Calcinaia per San Gimignano nei giorni dal lunedì al venerdì e alle ore 12.00 nei giorni di sabato. Sarà anticipata la corsa delle ore 14.00 da San Gimignano per Poggibonsi alle ore 13.30 nei giorni dal lunedì al venerdì e alle ore 12.30 nei giorni di sabato.Linea 301Sarà posticipata alle ore 13.50 la corsa delle ore 13.40 da piazza Mazzini per Vico d'Elsa nei giorni dal lunedì al sabato.Linea 359Sarà posticipata alle ore 13.55 la corsa delle ore 13.45 da piazza Mazzini per Drove-Campomaggio nei giorni dal lunedì al sabato.