Anno scolastico 2021-2022, a Poggibonsi è tempo di iscrizioni per le scuole d’infanzia comunali

Da oggi e fino al 18 gennaio sarà possibile fare domanda per Mastro Ciliegia in via Sangallo e per La Tartaruga a Luco

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 per le scuole dell’infanzia comunali. Da oggi 4 gennaio e fino alle 12 del 18 gennaio sarà possibile fare domanda per le scuole Mastro Ciliegia in via Sangallo e per La Tartaruga a Luco. Possono essere iscritti alle scuole d’infanzia comunali i bambini e le bambine residenti che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021 e non superino alla stessa data il sesto anno di età. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata anche per coloro che già frequentano le scuole comunali e che, per la medesima sede scolastica, avranno la precedenza assoluta.Iscrizioni online. Come già per l’anno passato la domanda viene effettuata esclusivamente tramite procedura online. Dalla home page del sito del Comune è possibile procedere all’iscrizione registrandosi all’apposito portale per ricevere username e password che permettono di iscriversi al servizio (esattamente come per mensa clic). Coloro che sono già registrati (e quindi già in possesso di username e password) possono precedere con l’iscrizione. Se, dopo aver predisposto la graduatoria secondo i vigenti criteri per l’ammissione, le domande di nuova iscrizione pervenute nei termini saranno in numero superiore ai posti disponibili, il 20 gennaio 2021 alle 18 si procederà ad effettuare sorteggio per l’attribuzione degli eventuali posti disponibili.Coloro che sono interessati al servizio di ingresso anticipato (7,30/8,00 o 8,00/8,30) alla scuola dell’infanzia Mastro Ciliegia possono presentare domanda. Le iscrizioni per il trasporto scolastico devono essere presentate, sempre tramite procedura online collegandosi al sito del Comune, a partire dal primo febbraio e fino al 28 dello stesso mese. Documentazione e bando sono disponibili sul sito del Comune nell’apposita sezione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio istruzione (0577 986 342).