Anche la Misericordia di Poggibonsi sostiene la ricerca sul Covid-19

Contribuito a favore della raccolta fondi promossa da Coop.fi

“La nostra è solo una piccola goccia nell'oceano, ma senza gocce l'oceano non esisterebbe”. Così si esprime il governatore della Misericordia di Poggibonsi, Vallis Berti, in merito alla recente donazione che la confraternita cittadina ha fatto alla raccolta fondi promossa da Unicoop Firenze per sostenere la ricerca sulla cura del Covid-19 basata sugli anticorpi monoclonali umani, svolta dal team del professor Rino Rappuoli nei laboratori senesi della Fondazione Toscana Life Sciences.L'importo è stato simbolicamente consegnato al presidente della sezione soci Coop, Paolo Viti, presente il responsabile del punto vendita Coop di Salceto, Matteo Occhini.“Siamo da oltre 140 anni vicini ai bisogni della nostra comunità – aggiunge Berti – e tra questi oggi c'è sicuramente l'individuazione di una terapia che affiancata ai vaccini ci faccia uscire quanto prima da questa pandemia”.C'è ancora tempo per sostenere la raccolta fondi: alle casse dei supermercati Coop.fi, online su www.eppela.com o con bonifico bancario. Tutte le informazioni su: www.coopfirenze.it/sosteniamolaricerca